Політика

Жорстокі бої тривають на 4-х напрямках – відбулось понад 25 бойових зіткнень

8 Липня 2023 18:52
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генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК
С-300 та іранські ударні БпЛА “Shahed”, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА типу «Shahed».

Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.


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