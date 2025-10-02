Жорстоке побиття велосипедиста у Києві: постраждалий прийшов до тями та розповів деталі конфлікту

У Києві водій Mercedes напав на велосипедиста після зауваження про неправильне паркування на велодоріжці. Постраждалий зазнав ударів по голові, втратив свідомість і нині перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє Суспільне.

Чоловік пригадує, що 25 вересня їхав по велодоріжці на Подолі, де були припарковані автомобілі, зокрема й Mercedes, водій якого напав на велосипедиста.

“Я сказав водію: їдь або включи аварійку. На що він почав “бикувати”: хто ти такий і так далі. Він сів у машину до жінки, однак їхати не планували. На мої прохання теж не реагували. Більше вже нічого не пам’ятаю”, — каже постраждалий.

Антон навіть не міг пригадати, через що опинився в лікарні. Лише з відео поліції побачив отримані удари по скроневій частині.

“Крововилив може бути до пів року. Зараз у мене головні болі постійні, тягне у шиї. Головні болі невизначений час можуть бути. Я сиджу рідко, більшість часу лежу, бо інакше починаються спазми. Нападник до мене не звертався”, — говорить чоловік.

Стан постраждалого — середньої тяжкості, проте стабільний. Близько двох тижнів чоловік перебуватиме в лікарні.

Побиття велосипедиста у Києві

Днями у Києві на вулиці Межигірській водій Mercedes припаркував авто на велосипедній доріжці та заблокував рух велосипедисту, який зробив зауваження кермувальнику авто. Той у відповідь декілька разів ударив водія двоколісного транспорту в голову.

40-річний велосипедист упав на землю та знепритомнів. Після цього водій Mercedes відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та поїхав. Потерпілого шпиталізували у важкому стані.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.