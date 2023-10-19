Політика

“Жодних кадрових змін не планується” – ОП спростував фейк Росії щодо кадрових змін в українському уряді

19 Жовтня 2023 21:52
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офіс президента

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко спростував фейк Росії щодо кадрових змін в українському уряді.

Про це Лещенко поінформував на брифінгу.

“Ще один фейк, який стосується внутрішньополітичного українського процесу, масово тиражується російськими багатомільйонними пабліками в Телеграмі, і таким чином вони потрапляють в українське медіаполе про начебто кадрові зміни в українському уряді. Про начебто намір зняти Прем’єр-міністра та поставити на його місце нинішню посла України в Америці. Та про інші кадрові зміни”, – сказав Лещенко.

Він зазначив, що такі фейки вже тиражуються деякими депутатами Верховної Ради.

“Будьте обережні, ця інформація не є правдивою. Жодних кадрових змін не планується”, – наголосив Лещенко.

Він додав, що росіяни такими фейками мають на меті зірвати бюджетний процес в Україні. Крім того, планують підірвати довіру до українського дипломатичного корпусу в США.
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