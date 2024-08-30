Суспільство

Жінкам Афганістану заборонили говорити на публіці та співати вдома
30 Серпня 2024 12:50
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афганістан
Ілюстративне фото / The Guardian

Талібан заборонив жінкам говорити та показувати обличчя на публіці, голосно читати чи співати вдома. 

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з новими правилами, жінки повинні повністю закривати своє тіло, включаючи обличчя, щільним одягом, коли перебувають на вулиці, щоб не спокусити чоловіків. Натомість чоловікам наказано закривати частину тіла від пупка до колін, коли вони перебувають на публіці.

Відповідно до нових законів, жінкам також заборонено голосно читати або співати навіть всередині своїх домівок.

Крім того, жінки не можуть дивитися на чоловіків, які не є їхніми близькими родичами, а водіїв таксі покарають, якщо вони погодяться перевозити жінку без супроводу чоловіка. Жінок, які порушать ці правила, можуть затримати і покарати.

Спеціальна представниця ООН по Афганістану Роза Отунбаєва засудила ці обмеження, зазначивши, що вони розширюють “нестерпні обмеження” прав жінок і дівчат, які вже були запроваджені Талібаном з моменту захоплення влади в серпні 2021 року. Вона описала нові закони як “тривожну перспективу майбутнього Афганістану”, де інспектори з питань моралі мають дискреційні повноваження загрожувати і затримувати людей на основі широких і часом невизначених порушень.

Афганські правозахисники та експерти, такі як Мір Абдул Вахід Садат, президент Афганської асоціації юристів, заявили, що нові закони суперечать як внутрішньому, так і міжнародному праву. Він зазначив, що документи порушують основні принципи ісламу і загалом суперечать статтям Загальної декларації прав людини.

Фаузія Куфі, афганська правозахисниця і перша жінка віце-президентка парламенту Афганістану, засудила нові закони як прояв ненависті до жінок і заявила, що світова спільнота недостатньо реагує на ці порушення прав людини. Шукрія Баракзаї, колишня афганська парламентарка, також висловила занепокоєння тим, що міжнародні організації, такі як ООН та ЄС, намагаються нормалізувати відносини з Талібаном, ігноруючи їхні порушення прав людини.

Талібан поки не прокоментував запровадження нових законів та реакцію на них.


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