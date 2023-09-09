Кримінал

Землетрус у Марокко: сотні загиблих

9 Вересня 2023 08:55
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Потужний землетрус стався у Марокко. За даними арабських ЗМІ, загинули вже понад 300 людей.

Потужний землетрус стався в горах Високого Атласу пізно ввечері в п’ятницю, внаслідок чого загинули щонайменше 296 людей, зруйновано будинки і жителі великих міст змушені втекти зі своїх будинків.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що це попередня кількість загиблих. Як передає Reuters, більшість смертей сталася у важкодоступних гірських районах.

Жителі Марракеша, найближчого до епіцентру великого міста, розповіли, що в старому місті, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі, а місцеве телебачення показало фотографії мінарету, що впав, мечеті з уламками, що лежать на розбитих автомобілях.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Міністерство внутрішніх справ закликало до спокою, заявивши у своєму телевізійному звкрненні, що землетрус торкнувся провінції Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азілал, Чичауа та Тарудант.


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