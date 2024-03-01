Землетрус магнітудою 3,6 бала стався на Полтавщині

На захід від Полтави, в Решетилівському районі стався землетрус магнітудою 3,6 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був на глибині 10 кілометрів.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси у Полтавській області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 бала.