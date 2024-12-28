Зеленський звинуватив Фіцо у спробі відкрити “другий енергетичний фронт” проти України

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив наміри прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії Україні в умовах зимових російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це він написав у Telegram.

Зеленський заявив, що такі погрози виглядають як виконання вказівок Москви, адже Україна потребує імпорту електроенергії через російську окупацію Запорізької атомної електростанції та цілеспрямоване руйнування російськими обстрілами українських об’єктів теплової та гідроелектрогенерації.

Президент зазначив, що, попри всі труднощі, завдяки героїчній роботі українських енергетиків та допомозі партнерів з ЄС, США, Великої Британії, Норвегії, Японії й інших країн, Україні вдалося уникнути блекауту. На цьому тлі наміри Фіцо Зеленський назвав намаганням Словаччини підіграти Росії у завданні шкоди українському народу.

Президент наголосив, що підтримка російської агресії є аморальною і недалекоглядною, адже такі дії позбавляють Словаччину значних економічних вигод. Зокрема, Україна сплачує близько 200 мільйонів доларів щорічно за імпорт електрики, з яких 19 % припадають на Словаччину.

Зеленський також нагадав Фіцо про необхідність дотримання загальноєвропейських правил у межах єдиного енергетичного ринку ЄС. За його словами, будь-які спроби ухвалювати свавільні рішення щодо постачання електроенергії можуть призвести до ізоляції Словаччини від європейської спільноти, але не зупинять імпорту електроенергії в Україну.