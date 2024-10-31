Зеленський звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Документ опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади Генерального прокурора”, – йдеться в указі №745/2024.

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку. Це сталося на тлі розслідувань у зв’язку з поширенням інформації про те, що 50 прокурорів Хмельницької області незаконно отримали статус інвалідності.

28 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №12153 про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.