        Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Келлогом

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 21:38
        Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це він повідомив у соцмережі X.

        За словами глави держави, сторони обговорили гарантії безпеки для України, посилення тиску на Росію, питання викрадених українських дітей та міжнародну взаємодію у цьому напрямку.

        Зеленський окремо наголосив на спільних проєктах у межах ініціативи PURL, які передбачають фінансування виробництва та закупівлі систем ППО, а також розвиток двосторонніх угод щодо виробництва дронів і озброєння.

        Він також підкреслив, що санкційний тиск має змусити Росію до переговорів на рівні лідерів. Зеленський вважає найбільш ефективним тристоронній формат — зустріч за участі президентів України, США та Росії.

        Окремо глава держави висловив співчуття американському народові через убивство Чарлі Кірка та подякував Дональду Трампу за реакцію на загибель українки Ірини Заруцької в США.


