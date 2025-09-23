        Політика

        Зеленський зустрівся з президенткою Швейцарії: говорили про мир, агресію Росії та продовольчу безпеку

        Сергій Бордовський
        23 Вересня 2025 20:11
        читать на русском →
        Президент України Володимир Зеленський і Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер приймають участь в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН / Фото: ОП
        Президент України Володимир Зеленський і Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер приймають участь в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН / Фото: ОП

        Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, повідомляє Офіс президента.

        Він подякував за підтримку України та солідарність із українським народом.

        Головною темою перемовин стала дипломатична робота задля досягнення миру. Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів, а Келлер-Зуттер запевнила, що Швейцарія готова прийняти таку зустріч. Водночас обидва лідери підкреслили: жодних ознак готовності Москви завершити війну наразі немає.

        Реклама
        Реклама

        Сторони також відзначили, що порушення Росією повітряного простору держав-членів НАТО та дедалі частіша фіксація її дронів у різних країнах є не випадковими, а свідчать про розширення агресії.

        Окремо президенти обговорили співпрацю у сфері культури та партнерство у гарантуванні глобальної продовольчої безпеки. Зеленський запросив Келлер-Зуттер відвідати Україну з офіційним візитом.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини