Політика

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії

20 Вересня 2023 20:23
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні 20 вересня зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою на полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зокрема під час перемовин лідери підписали Спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

“У документі Албанія фіксує підтримку нашої країни на шляху до НАТО, а також свій намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності. Республіка Албанія засвідчила готовність щодо надання нашій державі політичної, військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки в межах двосторонньої та міжнародної співпраці”, — зазначили в ОПУ.

Зазначається, що Зеленський також поінформував голову албанського уряду про ситуацію на полі бою та розповів про виклики, пов’язані з мінуванням величезних територій.

Крім того, президент поінформував Еді Раму про зусилля України з консолідації міжнародної підтримки Української формули миру. Зеленський запросив представника Албанії приєднатися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру.

Завтра 21 вересня Зеленський також зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом. Очікується, що під час зустрічі буде оголошено новий пакет військової допомоги для України.


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