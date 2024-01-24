Суспільство

Зеленський зустрівся з керівництвом Служби зовнішньої розвідки

24 Січня 2024 14:26
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зеленський, розвідка

Президент України Володимир Зеленський у День зовнішньої розвідки України зустрівся з керівництвом і військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь голови СЗРУ Олександра Литвиненка та розвідників щодо поточної ситуації та поспілкувався з працівниками Служби зовнішньої розвідки.

День зовнішньої розвідки установлений 22 листопада 2018 року з огляду на значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.


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