Зеленський зустрівся з керівництвом Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський у День зовнішньої розвідки України зустрівся з керівництвом і військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь голови СЗРУ Олександра Литвиненка та розвідників щодо поточної ситуації та поспілкувався з працівниками Служби зовнішньої розвідки.

День зовнішньої розвідки установлений 22 листопада 2018 року з огляду на значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України.