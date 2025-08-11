Зеленський зідзвонився з Моді: говорили про закупівлю Індією російської нафти

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Зеленський поінформував індійського прем’єра про останні російські атаки, зокрема про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі, де постраждали десятки людей.

“Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства”, – зазначив президент.

Окрему увагу співрозмовники приділили санкційній політиці проти Росії. Зеленський закликав обмежити експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну, та наголосив на важливості тиску з боку світових лідерів.