        Політика

        Зеленський зідзвонився з Моді: говорили про закупівлю Індією російської нафти

        Федір Олексієв
        11 Серпня 2025 16:35
        читать на русском →
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

        Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

        Реклама
        Реклама

        Зеленський поінформував індійського прем’єра про останні російські атаки, зокрема про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі, де постраждали десятки людей. 

        “Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства”, – зазначив президент.

        Окрему увагу співрозмовники приділили санкційній політиці проти Росії. Зеленський закликав обмежити експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну, та наголосив на важливості тиску з боку світових лідерів.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини