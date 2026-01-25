Зеленський заявив у Вільнюсі, що документ про гарантії безпеки зі США готовий на 100%

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкретні гарантії безпеки для України є ключем до визначення дати закінчення війни. За його словами, такі гарантії важливі не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

Про це глава держави сказав у Вільнюсі під час спільної пресконференції з президентами Литви та Польщі. Зеленський наголосив, що першочерговими для України є двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки, і відповідний документ уже готовий на 100%.

Президент зазначив, що Україна очікує від партнерів визначення часу підписання документа, після чого він буде переданий на ратифікацію до Конгресу США та Верховної Ради України відповідно до досягнутих домовленостей.

Другим елементом гарантій безпеки Зеленський назвав європейські гарантії, зокрема коаліцію охочих і членство України в Європейському Союзі. За його словами, це також економічні гарантії безпеки для держави.

Глава держави підкреслив, що Україна прагне визначення конкретної дати вступу до ЄС у 2027 році. Він заявив, що технічно Україна буде готова до відкриття всіх переговорних кластерів уже в першому півріччі 2026 року, а повна технічна готовність, за оцінкою української сторони, буде досягнута у 2027 році.

Зеленський також наголосив, що Україна хоче закріпити конкретні дати в договорі про закінчення війни, щоб усі сторони дотримувалися домовленостей, включно з державою-агресором у разі підписання відповідного плану.