Політика

Зеленський заявив, що зателефонує Байдену та підніме питання запрошення до НАТО
9 Грудня 2024 14:16
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байден, зеленський, нато
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зателефонувати чинному президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. 

Цю заяву він зробив перед зустріччю з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, який 9 грудня прибув до Києва, повідомляє Укрінформ

Зеленський зазначив, що поки не планує обговорювати це питання з обраним президентом США Дональдом Трампом, оскільки він ще не зайняв цю посаду і в нього немає “всіх цих юридичних прав”.

“Я збираюся найближчим часом подзвонити президенту Байдену, якщо він матиме змогу поспілкуватися, щоб порушити питання запрошення України до НАТО. Адже саме від позиції чинного президента США зараз залежить багато”, — сказав український лідер.


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