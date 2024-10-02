Політика

Зеленський заявив, що Захід допомагає Ізраїлю більше, ніж Україні
2 Жовтня 2024 21:19
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ізраїль, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України порівняв поведінку західних партнерів щодо Ізраїлю та України, звернувши увагу на відмову Заходу збивати російські ракети біля своїх кордонів з Україною, водночас, якщо мова йде про Близький Схід, “міжнародна коаліція діє разом”.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні до українців.

“Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам: треба взаємодіяти, треба разом збивати “Шахеди”, збивати ракети, а надто в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом”.

При цьому президент подякував державам, які допомагають Україні з системами протиповітряної оборони, а особливо Румунії за її Patriot.

“І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи “Шахеди”, збиваючи ракети у взаємодії”.


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