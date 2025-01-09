Зеленський заявив, що Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів

У 2025 році Україна може вийти на рекорд у кількості та якості дронів, які дозволяють ефективно стримувати ворога на фронті. Йдеться про безпілотні літальні апарати різної дальності та морські дрони.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, пише РБК-Україна.

За словами Зеленського, сьогодні виробництво дронів в Україні є ефективнішим, ніж будь-де.

“Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд у кількості та якості дронів, які ми виробляємо та отримуємо від наших партнерів. І ми фокусуємося на дронах, які потребують наші бригади, щоб утримувати лінію фронтах”, – заявив президент.

Йде про БпЛА та про дрони, які необхідні Україні для забезпечення безпеки: морські дрони, а також безпілотники для дальнього ураження військових об’єктів й інфраструктури ворога.

“Ми вже підписали значну кількість контрактів і багато ще опрацьовуються. І я закликаю всіх вас бути більш активно залученими в нарощенні арсеналу дронів. Українці мають найбільше досвіду в Європі у використанні дронів і ми також маємо найбільші спроможності у Європі виробляти дрони. Тому інвестуйте більше в цю українську силу. Тому що після війни це також стане вашою силою”, – резюмував президент.