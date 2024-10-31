Політика

Зеленський заявив, що очікує бойового зіткнення з військовими КНДР
31 Жовтня 2024 18:18
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зеленський, кндр
Володимир Зеленський / ОПУ

Вже найближчими днями Україна очікує бойового зіткнення з військовими КНДР.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю південнокорейському телеканалу KBS. 

За його інформацією, близько 3 тисяч північнокорейських військових вже перебувають у підготовчому таборі, і очікується збільшення їхньої чисельності до 12 тисяч. “Окрім бойових підрозділів, опрацьовується питання направлення інженерних військ та цивільних фахівців для роботи на військових підприємствах Російської Федерації”, – наголосив глава держави.

Зеленський вважає, що російський президент Путін свідомо обирає стратегію залучення іноземних військових через низьку підтримку мобілізації серед російського населення. “Примусова мобілізація негативно впливає на рейтинг Путіна. Північна Корея для нього – зручний інструмент вирішення кадрової проблеми у війську”, – пояснив президент.

Він також критично оцінив ставлення лідерів РФ та КНДР до життя власних солдатів, назвавши її демонстративним нехтуванням людськими життями.

Водночас Зеленський наголосив на гуманітарному аспекті та дотриманні міжнародного права. “Наш пріоритет – обмін полоненими. Ми готові обмінювати північнокорейських військових на українців”, – підкреслив президент.


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