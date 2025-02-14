Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, але лише після розробки спільного плану з Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, він не планує жодних зустрічей з представниками Росії, окрім можливої розмови з Путіним, якщо буде узгоджено чітку стратегію припинення війни.

“Я зустрінуся лише з одним росіянином – з Путіним, і тільки після того, як буде спільний план з Трампом і Європою, який дозволить зупинити війну”, – наголосив президент.