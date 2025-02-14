Політика

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови
14 Лютого 2025 17:55
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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки / Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, але лише після розробки спільного плану з Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, він не планує жодних зустрічей з представниками Росії, окрім можливої розмови з Путіним, якщо буде узгоджено чітку стратегію припинення війни.

“Я зустрінуся лише з одним росіянином – з Путіним, і тільки після того, як буде спільний план з Трампом і Європою, який дозволить зупинити війну”, – наголосив президент.


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