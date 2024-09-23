Зеленський заявив, канали можуть показувати все за бажанням, а “телемарафон показує правду”

Президент України заявив про необхідність телемарафону “Єдині новини”.

Про це він заявив в інтерв’ю The New Yorker.

“Правда в тому, що журналісти об’єдналися, тому що в перші дні війни, коли люди боялися повної окупації країни, ніхто не знав, що робити. Одні люди втекли в один бік, правоохоронці – в інший”, – пояснив Зеленський.

За його словами, об’єднання шести каналів допомогло боротися з неправдивою інформацією та забезпечити доступ українців до достовірних новин.

“Телемарафон став ресурсом для людей, які, скажімо, не мають електрики або бачать безпілотники, що літають над головою. Було багато періодів, коли навколо була всіляка дезінформація, а телемарафон надає правду”, – додав президент.

Зеленський запевнив, що телемарафон не означає припинення існування телеканалів. Вони зберігають свою незалежність та свободу транслювати власний контент. Також він запевнив, що канали можуть вільно показувати те, що вони хочуть.

“Я хочу пояснити, що те, що новинні відділи цих телеканалів об’єдналися, не означає, що самі канали знищені. Вони існують, так само як і раніше. Вони зберегли свої місця в сітці мовлення. Вони вільні показувати те, що хочуть”, – підкреслив очільник нашої держави.