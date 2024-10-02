Зеленський затвердив оборонний кошторис на наступний рік

Президент України затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного кошторису на 2025 рік.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

РНБО ухвалила рішення, які передбачають низку пропозицій Кабміну щодо видатків у проєкті держкошторису за статтями, пов’язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони.

Згідно з документом Кабмін повинен:

передбачити у проєкті держбюджету на 2025 рік не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки і оборони України, водночас фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в обсязі не менше 2 223 042,4 млн гривень;

забезпечити можливість збільшення у 2025 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства;

вжити у 2025 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами: розвиток сектору за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення спроможностей ЗСУ, забезпечення функціонування підготовки населення до нацспротиву, захист об’єктів критичної інфраструктури, розвиток національної системи кібербезпеки, забезпечення інформаційної безпеки держави, реформування органів правопорядку та реалізація держполітики у сфері інтегрованого управління кордонами.

вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліції;

забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.

Крім того, РНБО зобов’язала органи сектору безпеки і оборони вжити протягом 2025 року заходів щодо:

посилення фінансової дисципліни у сфері управління бюджетними асигнуваннями та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;

забезпечення контролю за дотриманням умов і строків виконання держконтрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, зокрема станом погашення дебіторської заборгованості, та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості;

організації належної претензійної та позовної роботи з метою скорочення простроченої дебіторської заборгованості.

Мінфін, згідно з рішенням РНБО, має забезпечити вчасне фінансування видатків Держкошторису, які передбачені для сектору безпеки та оборони.