Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України

У понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №838/2024, яким затвердив оновлену символіку Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, засновано нову емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки. Також президент затвердив їхні офіційні описи, графічні зображення та порядок використання.

Окремим пунктом указу визначено, що Указ Президента України №27/2019 від 1 лютого 2019 року, яким було встановлено попередню символіку, втрачає чинність.

Документ набуває чинності з моменту його офіційного опублікування.