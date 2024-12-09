Суспільство

Зеленський затвердив нову символіку Служби зовнішньої розвідки України
9 Грудня 2024 21:27
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

У понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №838/2024, яким затвердив оновлену символіку Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, засновано нову емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки. Також президент затвердив їхні офіційні описи, графічні зображення та порядок використання.

Окремим пунктом указу визначено, що Указ Президента України №27/2019 від 1 лютого 2019 року, яким було встановлено попередню символіку, втрачає чинність.

Документ набуває чинності з моменту його офіційного опублікування.


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