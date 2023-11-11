Зеленський записав звернення з нагоди річниці визволення Херсона

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до роковин визволення Херсона.

“Увесь Південь України торік переконався, що Росія ніколи не приходить «назавжди», хоч би скільки разів вона це повторювала. Бо Україна завжди повертається – завжди!” – заявив президент.

Він також подякував усім, хто зараз у Херсоні працює для захисту. “Дякую всім, хто б’ється на лівобережжі Херсонщини заради України! Дякую всім, хто боронить українське життя!” – заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська без бою залишили Херсон у ніч з 10 на 11 листопада 2022 року, переправившись на лівий берег Дніпра.