Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського “тіньового флоту” та викрадачів культурної спадщини України

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти російського “тіньового флоту” та осіб, причетних до незаконного вивезення українських культурних пам’яток з окупованих територій.

Відповідні укази №67/2025 та №68/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, санкції строком на 10 років запроваджені щодо 56 громадян РФ та одного громадянина Ірану, які займаються транспортуванням російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Також під обмеження потрапили високопосадовці Мінкульту РФ, керівники російських музеїв і археологи, які причетні до незаконних розкопок у Криму. Зокрема, санкції введені проти першого заступника міністра культури РФ Сергія Обриваліна, гендиректора Державного Ермітажу Михайла Піотровського, а також осіб, які брали участь у розкопках у Херсонесі Таврійському.

До списку увійшли й колаборанти з подвійним громадянством. Серед них – перша заступниця “міністра культури Криму” Ольга Бурова та директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов, який передав окупантам інформацію про місце зберігання “Скіфського золота”.