Політика

Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського “тіньового флоту” та викрадачів культурної спадщини України
6 Лютого 2025 07:21
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Нафтовий танкер пришвартований біля комплексу "Шесхаріс" у Новоросійську / Фото: AP
Нафтовий танкер пришвартований біля комплексу "Шесхаріс" у Новоросійську / Фото: AP

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти російського “тіньового флоту” та осіб, причетних до незаконного вивезення українських культурних пам’яток з окупованих територій.

Відповідні укази №67/2025 та №68/2025 опубліковано на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, санкції строком на 10 років запроваджені щодо 56 громадян РФ та одного громадянина Ірану, які займаються транспортуванням російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Також під обмеження потрапили високопосадовці Мінкульту РФ, керівники російських музеїв і археологи, які причетні до незаконних розкопок у Криму. Зокрема, санкції введені проти першого заступника міністра культури РФ Сергія Обриваліна, гендиректора Державного Ермітажу Михайла Піотровського, а також осіб, які брали участь у розкопках у Херсонесі Таврійському.

До списку увійшли й колаборанти з подвійним громадянством. Серед них – перша заступниця “міністра культури Криму” Ольга Бурова та директор Мелітопольського краєзнавчого музею Євген Горлачов, який передав окупантам інформацію про місце зберігання “Скіфського золота”.


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