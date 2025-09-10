Зеленський запровадив нові санкції проти РФ та компаній з третіх країн

Президент Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про нові санкції проти осіб та компаній, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою Росії.
Документи №675 та №676 опубліковані на сайті Офісу президента. Санкції погоджені з Великою Британією та набирають чинності з 10 вересня.
Контроль за виконанням цього рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Серед іноземних компаній під санкціями опинилися:
- Китайські компанії: ТОВ “Норд Аксіс”, ТОВ “Shanghai New Chess”, “Shanghai New Chess International Logistics”, “Innopolis”, “Electronic Scientific Engineering” та “GSK CNC Equipment”.
- Норвегія: ТОВ “RO MARINE”.
- Швейцарія: АТ “Rhodania Shipping”.
- Естонія: ТОВ “Вірмавіа” (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).
- Велика Британія: ТОВ “Роснафта Марін” (Rosneft Marine Limited).
- Таїланд: ТОВ “ЕКСОРА” (Exora Company Limited) та Mainz Machine.
- Індія: приватна компанія Inussia Impex Private Limited.
- Туреччина: ТОВ MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.
Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.