        Зеленський запровадив нові санкції проти РФ та компаній з третіх країн

        Федір Олексієв
        10 Вересня 2025 19:10
        Президент Володимир Зеленський підписав укази, що вводять у дію рішення РНБО про нові санкції проти осіб та компаній, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою Росії.

        Документи №675 та №676 опубліковані на сайті Офісу президента. Санкції погоджені з Великою Британією та набирають чинності з 10 вересня.

        Контроль за виконанням цього рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова.

        Серед іноземних компаній під санкціями опинилися:

        • Китайські компанії: ТОВ “Норд Аксіс”, ТОВ “Shanghai New Chess”, “Shanghai New Chess International Logistics”, “Innopolis”, “Electronic Scientific Engineering” та “GSK CNC Equipment”.
        • Норвегія: ТОВ “RO MARINE”.
        • Швейцарія: АТ “Rhodania Shipping”.
        • Естонія: ТОВ “Вірмавіа” (VIRMAVIA LLC, Virmavia OU).
        • Велика Британія: ТОВ “Роснафта Марін” (Rosneft Marine Limited).
        • Таїланд: ТОВ “ЕКСОРА” (Exora Company Limited) та Mainz Machine.
        • Індія: приватна компанія Inussia Impex Private Limited.
        • Туреччина: ТОВ MCR Global Electronics Industry and Trade Limited Company.

        Обмеження включають заморожування активів та заборону на ведення операцій з російськими партнерами.


