Суспільство

Зеленський запропонував зробити англійську однією з мов міжнародного спілкування в Україні

28 Червня 2023 11:50
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зеленський, вру

Президент України пропонує Верховній Раді офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Відповідний законопроєкт №9432 “Про застосування англійської мови в Україні” 28 червня зареєстрований у парламенті.

Проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.


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