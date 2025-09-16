Зеленський закликав Трампа визначитися з санкціями проти Росії та гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що для завершення війни необхідно забезпечити чіткі гарантії безпеки для України, і закликав президента США Дональда Трампа висловити однозначну позицію щодо цього питання.

За його словами, єдиний шлях припинити бойові дії — це спершу отримати гарантії безпеки, а зробити це можливо лише за умови політичної рішучості американського лідера.

“Я хочу мати документ, який підтримають США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа”, — наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що США мають достатньо інструментів санкційного тиску, які здатні серйозно вдарити по російській економіці, і що Трамп має достатньо впливу, аби Путін його остерігався. Зеленський нагадав, що ЄС уже ухвалив 18 пакетів санкцій проти РФ, і тепер потрібен потужний пакет від США.