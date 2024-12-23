Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи і спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки їхнього прем’єра Роберта Фіцо з Кремлем.
“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, – написав Зеленський у X.
Український лідер також зазначив, що під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі стало відомо про дії Фіцо, спрямовані на сприяння Росії в збереженні енергетичного впливу на Європу. За словами Зеленського, словацький прем’єр не зацікавлений у заміщенні російського газу чи енергетичній незалежності, а навпаки – допомагає Путіну заробляти кошти для фінансування війни.
“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, – заявив Зеленський.
Також президент звернув увагу на те, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій ЄС, які могли б допомогти зменшити залежність від російських енергоресурсів.
“Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?” – підсумував Зеленський.
Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2024
Москва надає значні знижки для Фіцо, але…