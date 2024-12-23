Політика

Зеленський закликав спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки прем’єра Фіцо з Кремлем
23 Грудня 2024 14:11
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зеленський, фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник Росії Володимир Путін / Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронні органи і спецслужби Словаччини розслідувати зв’язки їхнього прем’єра Роберта Фіцо з Кремлем.

“Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби”, – написав Зеленський у X.

Український лідер також зазначив, що під час зустрічі європейських лідерів у Брюсселі стало відомо про дії Фіцо, спрямовані на сприяння Росії в збереженні енергетичного впливу на Європу. За словами Зеленського, словацький прем’єр не зацікавлений у заміщенні російського газу чи енергетичній незалежності, а навпаки – допомагає Путіну заробляти кошти для фінансування війни.

“Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною”, – заявив Зеленський.

Також президент звернув увагу на те, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій ЄС, які могли б допомогти зменшити залежність від російських енергоресурсів.

“Отже, його ключова мета – вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?” – підсумував Зеленський.


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