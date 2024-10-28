Політика

Зеленський закликав прем’єра Індії відмовитися від нейтралітету і стати на бік України
28 Жовтня 2024 10:41
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індія, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на завершення війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Times of India.

За його словами, блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії “призведе до зниження спроможності Москви вести проти нас війни”.

“Не можна бути нейтральним, бо це означатиме, що ви на боці Росії. Між агресором і жертвою не може бути нейтралітету. Я вважаю це прихованою підтримкою Росії. Моді – прем’єр-міністр справді величезної країни з точки зору населення, економіки, впливу та впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в припиненні війни. Блокування російської економіки, блокування дешевих енергоносіїв, блокування оборонно-промислового комплексу Росії призведе до зниження можливостей Москви вести війну проти нас”, – заявив Зеленський.


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