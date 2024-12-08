Зеленський: з початку широкомасштабної війни загинуло 43 тис. українських воїнів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Єлисейського палацу в Парижі провів зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном і новообраним Президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, у ході переговорів обговорювалися питання ситуації на фронті, глобальні виклики, зокрема загроза з боку Північної Кореї, та потреба у справедливому й надійному мирі для України.

“Нам потрібен сильний мир, який Росія не зможе зруйнувати за кілька років, як вона це вже робила. Це питання стосується не лише України, а й усього світу, адже ми бачимо, як Росія намагається підкорити Грузію, не відпускає Молдову, а тепер залишає Сирію, готуючись до нових дестабілізацій”, – заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторення агресії. За оновленими даними, Росія вже втратила понад 750 тисяч військових: 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.

Україна, своєю чергою, втратила 43 тисячі воїнів, ще близько 370 тисяч зазнали поранень, з яких половина повернулися до служби. Зеленський відзначив високий рівень фронтової медицини, яка суттєво відрізняє українську армію від російської.

Президент також нагадав про тисячі українців у російському полоні, зокрема цивільних і військових, а також сотні тисяч депортованих дітей. Він наголосив, що повернення кожного українця додому залишається пріоритетом для держави.

“Не забуваємо про наших людей у російському полоні – це тисячі людей, військових та цивільних, і частина з них у полоні ще з 2014-го, коли почалась окупація. За час від 24 лютого 2022 року нам уже вдалося повернути з Росії 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Ми повинні повернути всіх, і це ще значна робота. І ми повинні встановити правду про всіх безвісти зниклих наших людей”, – написав він у Telegram.

Зеленський підкреслив, що завершення війни потребує не просто припинення вогню, а надійного миру з реальними гарантіями.

“Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним. Росію, як державу, яка прагне до воєн, можна зупинити лише силою – силою лідерів світу. Ми розраховуємо на Америку та єдність світу”, – резюмував Зеленський.