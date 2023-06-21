Зеленський визнав, що контрнаступ йде повільніше, ніж хотілося б

Президент України Володимир Зеленський визнав, що через кілька тижнів після початку контрнаступу України просування на полі бою йде “повільніше, ніж хотілося б”.

“Деякі люди сприймають це як голлівудський фільм і чекають на результати прямо зараз. Це не так, – сказав він BBC. – На карту поставлено життя людей”.

Під час контрнаступу Силам оборони вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. За даними міноборони, загалом українські військові просунулися у глибину до 7 км, а звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.

Зеленський пояснив, що наступ іде непросто, бо російські військові замінували 200 тис. кв. кілометрів української території.

“Чого б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне”, – сказав Зеленський.

Він не став уточнювати, хто саме тисне на Україну.

Військові експерти протягом останніх місяців застерігали, що в умовах, коли Україні відмовляють у наданні необхідних типів озброєння, включаючи винищувачі та ракети більшого радіусу дії, розраховувати на швидкий та ефективний контрнаступ буде важко.

Під час бесіди Зеленський заявив про необхідність надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО, але наголосив, що зрештою метою є членство в оборонному альянсі.

Він також прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, який назвав українського лідера “ганьбою єврейського народу”. Як зазначила кореспондент ВВС Ялда Хакім, яка розмовляла з Зеленським, було помітно, що це її питання застало президента зненацька.

За її словами, Зеленський зітхнув, опустив голову і за кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як відповісти на таке запитання.

“Начебто він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він ніби другий король антисемітизму після Гітлера. Це каже президент. Цивілізований світ не може так казати. Але мені було важливо почути реакцію миру, і я вдячний за підтримку”, – сказав Зеленський