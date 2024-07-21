Зеленський висловився щодо президентських виборів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 чи більше років, однак, якщо вона затягуватиметься, то потрібно буде шукати інструменти для проведення президентських виборів.

“По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Складно для світу, складно для всіх. І я думаю, що це неможливо. Це перше. Друга історія в тому, що буде багато жертв. Їх і так багато, а буде ще в рази. Це неможливо допустити”, – заявив Зеленський в інтерв’ю ВВС, повна версія якого була опублікована в неділю.

При цьому він зазначив, що “із задоволенням би провів вибори, якби це було можливо”.

“Ми будемо робити все, щоб війна не затягувалася. Але якщо вона затягнеться, потрібно буде знайти рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно, тому що це зміни до Конституції України. Конституцію не можна змінювати в період війни. Проводити вибори в період війни не можна”, – сказав Зеленський.

“В окопах потрібно, щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі – у нас люди на окупованих територіях. Значить, вони не будуть голосувати. А як вони голосуватимуть? Хто проконтролює цей процес? І в нас ще понад 7 мільйонів за кордоном. Як їм забезпечити голосування? Тобто питання в тому, що люди, які борються на фронті за демократію, не матимуть демократичних виборів президента”, – додав він.

У будь-якому разі, наголосив президент, “якщо війна затягуватиметься, потрібно буде шукати інструменти”.

Відповідаючи на запитання, чи може відбутися передача їм повноважень, Зеленський заявив позитивно про таку можливість, однак зауважив, що це станеться “після війни”.