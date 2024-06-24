Політика

Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ
24 Червня 2024 20:14
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армія, зеленський, кадри
Бригадний генерал Андрій Гнатов (ліворуч) та генерал-лейтенант Юрій Содоль

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це президент повідомив у вечірньому традиційному відеозверненні.

“Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова”, – зазначив президент.

Содоля призначили командувачем Об’єднаними силами ЗСУ лише у лютому цього року. До цього він був командувачем морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ.

Гнатов навчався у Харківському інституті танкових військ. У 2018-2021 він був командиром 36 бригади морської піхоти, а у 2022 році він став заступником командувача військ ОК “Південь” Сухопутних військ ЗСУ (2022).

23 червня начальник штабу бригади “Азов” Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань, де він закликав провести розслідування проти українського бойового генерала.

За інформацією “Української правди”, Кротевич звинувачує генерала Юрія Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом.


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