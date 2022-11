Зеленський вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари РФ

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє “Європейська правда“.

“Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами”, – йдеться у повідомленні.

“Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини”, – заявив президент.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.