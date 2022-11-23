Політика

Зеленський вимагає скликати термінове засідання Радбезу ООН через ракетні удари РФ

23 Листопада 2022 20:04
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оон, зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через російські ракетні удари у середу.

Про це він написав у Twitter, повідомляє “Європейська правда“.

“Я доручив нашому послу в ООН вимагати скликання термінового засідання РБ ООН у зв’язку з сьогоднішніми російськими ударами”, – йдеться у повідомленні.

“Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини”, – заявив президент.


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