Політика

Зеленський ввів санкції проти проросійської влади у Грузії
5 Грудня 2024 10:08
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грузія, зеленський
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня підписав указ про введення санкцій проти чинної влади Грузії, зокрема засновника партії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі.

Про це він заявив у своєму зверненні.

“Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну”, — зазначив Зеленський.

Санкційні обмеження накладені на Бідзіну Іванішвілі та ще 19 його спільників.

Зеленський наголосив на важливості вчасної та принципової реакції для запобігання втраті свободи країнами регіону.

“Не можна дозволити втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом ми маємо захищатися від Москви. Ми закликаємо Європу, Америку та весь світ діяти принципово”, — підсумував президент.


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