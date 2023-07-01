Економіка

Зеленський ввів санкції проти грузинської Georgian Airways

1 Липня 2023 12:52
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санкції

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції терміном на 10 років проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила прямі рейси до Росії.

Обмеження, зокрема, передбачають блокування активів, припинення торгових операцій, припинення польотів та транзиту через територію України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, анулювання ліцензій та інших дозволів.

Персональні санкції введено і проти засновника авіакомпанії – Тамаза Гаїашвілі.

Раніше інформація про те, що Київ пропонує поширити міжнародні санкції на авіакомпанію, з’явилася на порталі НАЗК.

Відомство, зокрема, заявило, що діяльність авіакомпанії, спрямована на інтенсифікацію та спрощення транспортного сполучення, призводить до підвищення ризиків створення нових схем обходу санкцій Москвою.

Загалом Україна розширила санкції 1 липня щодо 192 фізичних осіб, переважно громадян Росії, та 291 компанії та юридичних осіб.

Власник Georgian Airways Тамаз Гаїашвілі заявив російському агентству ТАСС, що його “не цікавлять санкції Зеленського”.


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