Зеленський вручив відзнаки “Національна легенда України” Вакарчуку, Магучіх та СБУ: хто ще у списку

З нагоди Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський відзначив нових лавреатів відзнаки “Національна легенда України”. Цьогоріч серед нагороджених — співак Святослав Вакарчук, команда СБУ за операцію “Павутина” та легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Про це повідомляє Офіс президента.

Реклама

Реклама

Серед тих, хто сьогодні отримав відзнаку “Національна легенда України”:

перший віцепрезидент НАН України, Герой України Володимир Горбулін;

оперна співачка Людмила Монастирська;

художник Анатолій Криволап;

капітан медичної служби та письменник Андрій Сем’янків;

меценат Джеймс Костянтин Темертей;

співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич;

артист балету та балетмейстер Сергій Лифар (посмертно) — нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря.

Відзнаку “Національна легенда України” заснували у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності. Нею щороку нагороджують тих, хто зробив значний внесок у становлення державності, розвиток науки, культури, спорту, охорони здоров’я чи благодійної діяльності. У 2024 році нагороду отримали боксер Олександр Усик, фехтувальниця Ольга Харлан, живописець Олександр Дубовик, композитор Ігор Поклад та інші діячі.