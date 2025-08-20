Зеленський вручив відзнаки “Національна легенда України” Вакарчуку, Магучіх та СБУ: хто ще у списку

З нагоди Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський відзначив нових лавреатів відзнаки “Національна легенда України”. Цьогоріч серед нагороджених — співак Святослав Вакарчук, команда СБУ за операцію “Павутина” та легкоатлетка Ярослава Магучіх.
Про це повідомляє Офіс президента.
Серед тих, хто сьогодні отримав відзнаку “Національна легенда України”:
- перший віцепрезидент НАН України, Герой України Володимир Горбулін;
- оперна співачка Людмила Монастирська;
- художник Анатолій Криволап;
- капітан медичної служби та письменник Андрій Сем’янків;
- меценат Джеймс Костянтин Темертей;
- співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич;
- артист балету та балетмейстер Сергій Лифар (посмертно) — нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря.
Відзнаку “Національна легенда України” заснували у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності. Нею щороку нагороджують тих, хто зробив значний внесок у становлення державності, розвиток науки, культури, спорту, охорони здоров’я чи благодійної діяльності. У 2024 році нагороду отримали боксер Олександр Усик, фехтувальниця Ольга Харлан, живописець Олександр Дубовик, композитор Ігор Поклад та інші діячі.