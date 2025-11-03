Два бійця, які 165 діб безперервно тримали позицію на Запорізькому напрямку, нагороджені “Хрестом бойових заслуг”

Президент Володимир Зеленський відзначив «Хрестом бойових заслуг» солдата Олександра Аліксєєнка та молодшого сержанта Олександра Тішаєва із Сил територіальної оборони ЗСУ. Укази про нагородження підписані за оборону однієї з передових позицій на Запорізькому напрямку, яку військові утримували безперервно 165 діб.

Молодший сержант Тішаєв з минулого літа керував взводом на цьому відтинку фронту: організовував оборону, утримував позиції під час штурмів, знищував ворожі дрони та евакуював поранених. Солдат Аліксєєнко, гранатометник, з вересня минулого року постійно перебував на бойових завданнях: відбивав атаки FPV-дронів, працював зі стрілецькою зброєю та засобами радіоелектронної боротьби, виводив побратимів із бліндажів, куди окупанти спрямовували газові боєприпаси.

З травня до жовтня 2025 року Тішаєв і Аліксєєнко разом тримали одну спостережну позицію поблизу Вербового, Малої Токмачки та Оріхова. Вони фіксували переміщення штурмових груп, доповідали про проліт дронів та координували вогонь. Позиція перебувала під постійним мінометним та безпілотним обстрілом, але замінити розрахунок було неможливо — понад 30 спроб ротації завершувалися безрезультатно через інтенсивність боїв.

20 жовтня під час чергового штурму окупантів із використанням 22 одиниць бронетехніки українські захисники знищили МТ-ЛБ противника та ліквідували трьох російських військових, які намагалися прорвати оборону.

Евакуація бійців стала можливою лише 28 жовтня — завдяки погодним умовам. Поранений Аліксєєнко пройшов близько 12 кілометрів до точки евакуації, спираючись на допомогу Тішаєва. Обидва нині перебувають на лікуванні у госпіталі.