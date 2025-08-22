        Суспільство

        Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України поету Максиму “Далі” Кривцову

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 15:29
        Максим Кривцов / Фото: Facebook, Фонд імені Максима Кривцова
        Максим Кривцов / Фото: Facebook, Фонд імені Максима Кривцова

        Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України поету й військовослужбовцю Максиму “Далі” Кривцову.

        Указ №608/2025 опубліковано на Офіційному інтернет-представництві Президента України.  

        Максим “Далі” Кривцов був учасником Революції гідності. З 2014 по 2019 рік воював на сході. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знов став на захист України.  

        Поет загинув на фронті у січні 2024 року. За кілька місяців до цього, у жовтні 2023 року, вийшла його поетична збірка “Вірші з бійниці”.

        Максим Кривцов / Фото: Facebook

