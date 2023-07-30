Зеленський: Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти української енергетики

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського в місті Івано-Франківську відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Як повідомив Глава держави, на порядку денному засідання були три теми: енергетика й захист енергетичної інфраструктури України від російських ударів; міжнародна політика, реалізація Української формули миру та підготовка до Глобального саміту миру, гарантії безпеки для нашої держави й початок переговорів про вступ у Європейський Союз; бюджетні видатки на державному та місцевому рівнях.

«Очевидно, що восени та взимку ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо в будь-якому разі бути готові до цього на державному, найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка», – зазначив Володимир Зеленський.

Щодо міжнародного порядку денного, то, за словами Президента, успіхи України в міжнародних відносинах дають додаткову мотивацію і нашим воїнам на фронті, і нашому народу загалом, адже вони бачать, якою буде країна в майбутньому. У цьому питанні багато залежить від вчасної відповідної роботи Верховної Ради.

«Буде правильно, якщо народні депутати України відчуватимуть, що в громадах від них очікують дуже позитивних зовнішньополітичних успіхів України. І це важливо робити зараз», – наголосив Глава держави.

Щодо бюджетних видатків Володимир Зеленський акцентував, що бюджет – це завжди дзеркало пріоритетів держави, області, кожної громади. І зараз перший пріоритет усюди в Україні – це оборона.

«Українські воїни та весь наш народ мають відчувати, що українські громади вважають оборону саме першим пріоритетом, як це я сьогодні зазначив. Всі ви бачите пріоритети й потреби бойових бригад, інших наших підрозділів, у яких служать воїни з ваших громад, із кожного міста й села України», – сказав Глава держави.

Другий пріоритет, за словами Президента, – це соціальна стійкість України, кожного міста й громади, захист нормального життя кожної людини.

Як повідомили в Офісі президента, у засіданні безпосередньо взяли участь 98 членів Конгресу, онлайн – іще понад 1500 учасників. Загалом – 93% від його складу.

Крім того, онлайн до засідання долучилися Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та інші іноземні гості.