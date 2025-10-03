Зеленський: ворог цілить по енергетиці напередодні опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що сьогодні вночі російська армія здійснила масштабний комбінований удар по газовій інфраструктурі, випустивши 35 ракет, серед яких були й балістичні. Лише половину ворожих ракет вдалося збити силам ППО.

Глава держави підкреслив, що атака відбулася саме напередодні опалювального сезону й спрямована на те, щоб завдати більшої шкоди українцям.

«Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям», – зазначив Зеленський.

За його словами, ситуація залишається непростою в Чернігівській області після ударів дронами по Славутичу, Ніжину та самому Чернігову, а також у Сумській області. Увечері зафіксовано удар балістикою по енергетичній інфраструктурі Донеччини – у Краматорську, Слов’янську та Дружківці тривають відновлювальні роботи.

Президент подякував усім, хто оперативно надає допомогу постраждалим і відновлює енергопостачання. Він наголосив, що відповідальність за підтримку людей лежить на місцевих керівниках усіх рівнів. «Ресурси для такої допомоги є. Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей», – сказав Зеленський.