Зеленський вніс кандидатуру Пишного на посаду глави Нацбанку

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.

Відповідну постанову оприлюднено на сайті Верховної Ради у четвер.

Як повідомлялося, Пишного називали можливим кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли декілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Цьогорічний глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров’я. 6 жовтня фінкомітет ВР схвалив його звільнення. Того самого дня Рада звільнила Шевченка з посади керівника НБУ.

Верховна Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.