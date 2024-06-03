Зеленський візьме участь у саміті G7 – ОП

Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії 13 – 15 червня онлайн або особисто.

Про це пише “Суспільне”.

За словами речника, Зеленський братиме участь або онлайн, або особисто. Він додав, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

“Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами “сімки”.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

За словами Никифорова, це також було предметом обговорення між Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції “Шангрі-Ла” у Сінгапурі.

“Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом”, — розповів він.