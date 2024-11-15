Зеленський відзначив працівників Українського радіо нагородами

Президент Володимир Зеленський, з нагоди 100-річчя Українського радіо, відзначив державними нагородами його працівників за вагомий внесок у розвиток радіомовлення, популяризацію національної культури та музичного мистецтва, значні творчі досягнення та професіоналізм.
Про це йдеться у відповідному указі №767/2024, який опубліковано на сайті Офісу президента.
Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав Володимир Шейко, керівник творчого об’єднання та головний диригент оркестру “Музика”.
Орден “За заслуги” ІІІ ступеня вручено:
- Олександру Марченку, завідувачу редакції тематичних програм “Українське радіо”;
- Олександру Соломці, менеджеру департаменту;
- Віктору Цвіліховському, завідувачу редакції програмування “Українське радіо”.
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присуджено:
- Галині Бабій, заступнику головного редактора суспільно-політичних програм “Українське радіо”;
- Неллі Даниленко, продюсеру “Радіо Культура”;
- Маргариті Лазник, редактору тематичних програм “Українське радіо”;
- Оксані Маловічко, виконавчому продюсеру;
- Наталії Параці, завідувачу відділу тематичних програм “Українське радіо”.
Почесне звання “Заслужений артист України” присвоєно:
- Юрію Конраду, концертмейстеру симфонічного оркестру “Музика”;
- Лесі Шавловській, диригенту хору “Музика”.
Звання “Заслужений діяч мистецтв України” отримали:
- Михайло Дідковський, продюсер звукозапису об’єднання “Музика”;
- Андрій Мокрицький, продюсер звукозапису об’єднання “Музика”.