Зеленський відзначив працівників Українського радіо нагородами

Президент Володимир Зеленський, з нагоди 100-річчя Українського радіо, відзначив державними нагородами його працівників за вагомий внесок у розвиток радіомовлення, популяризацію національної культури та музичного мистецтва, значні творчі досягнення та професіоналізм.

Про це йдеться у відповідному указі №767/2024, який опубліковано на сайті Офісу президента.

Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав Володимир Шейко, керівник творчого об’єднання та головний диригент оркестру “Музика”.

Орден “За заслуги” ІІІ ступеня вручено:

Олександру Марченку, завідувачу редакції тематичних програм “Українське радіо”;

Олександру Соломці, менеджеру департаменту;

Віктору Цвіліховському, завідувачу редакції програмування “Українське радіо”.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присуджено:

Галині Бабій, заступнику головного редактора суспільно-політичних програм “Українське радіо”;

Неллі Даниленко, продюсеру “Радіо Культура”;

Маргариті Лазник, редактору тематичних програм “Українське радіо”;

Оксані Маловічко, виконавчому продюсеру;

Наталії Параці, завідувачу відділу тематичних програм “Українське радіо”.

Почесне звання “Заслужений артист України” присвоєно:

Юрію Конраду, концертмейстеру симфонічного оркестру “Музика”;

Лесі Шавловській, диригенту хору “Музика”.

Звання “Заслужений діяч мистецтв України” отримали: