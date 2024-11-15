Суспільство

Зеленський відзначив працівників Українського радіо нагородами
15 Листопада 2024 17:24
читать на русском →
зеленський, свято
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент Володимир Зеленський, з нагоди 100-річчя Українського радіо, відзначив державними нагородами його працівників за вагомий внесок у розвиток радіомовлення, популяризацію національної культури та музичного мистецтва, значні творчі досягнення та професіоналізм.

Про це йдеться у відповідному указі №767/2024, який опубліковано на сайті Офісу президента.

Орден “За заслуги” ІІ ступеня отримав Володимир Шейко, керівник творчого об’єднання та головний диригент оркестру “Музика”.

Орден “За заслуги” ІІІ ступеня вручено:

  • Олександру Марченку, завідувачу редакції тематичних програм “Українське радіо”;
  • Олександру Соломці, менеджеру департаменту;
  • Віктору Цвіліховському, завідувачу редакції програмування “Українське радіо”.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присуджено:

  • Галині Бабій, заступнику головного редактора суспільно-політичних програм “Українське радіо”;
  • Неллі Даниленко, продюсеру “Радіо Культура”;
  • Маргариті Лазник, редактору тематичних програм “Українське радіо”;
  • Оксані Маловічко, виконавчому продюсеру;
  • Наталії Параці, завідувачу відділу тематичних програм “Українське радіо”.

Почесне звання “Заслужений артист України” присвоєно:

  • Юрію Конраду, концертмейстеру симфонічного оркестру “Музика”;
  • Лесі Шавловській, диригенту хору “Музика”.

Звання “Заслужений діяч мистецтв України” отримали:

  • Михайло Дідковський, продюсер звукозапису об’єднання “Музика”;
  • Андрій Мокрицький, продюсер звукозапису об’єднання “Музика”.

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 20:30

Китай вперше передав зброю РФ – ЗМІ
15 Листопада 2024 19:21

“Мінська-3” не буде: Зеленський прокоментував дзвінок Шольца Путіну
15 Листопада 2024 18:03

З політикою Трампа війна в Україні закінчиться швидше – Зеленський
15 Листопада 2024 17:15

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
15 Листопада 2024 16:13

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки