Зеленський відвідає засідання фракції “Слуга народу” після провалу голосувань в Раді, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 4 вересня відвідає засідання фракції “Слуга народу”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Візит Зеленського буде присвячений кадровим питанням у Кабінеті міністрів. Зокрема, з тим, що сьогодні Верховна Рада провалила вже кілька важливих голосувань щодо звільнення міністрів.

Напередодні низка міністрів подали заяви на звільнення. Сьогодні Верховна Рада України звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін’юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Однак не було підтримано відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна.