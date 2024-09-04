Політика

Зеленський відвідає засідання фракції “Слуга народу” після провалу голосувань в Раді, – ЗМІ
4 Вересня 2024 15:29
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зеленський, слуга народу
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 4 вересня відвідає засідання фракції “Слуга народу”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Візит Зеленського буде присвячений кадровим питанням у Кабінеті міністрів. Зокрема, з тим, що сьогодні Верховна Рада провалила вже кілька важливих голосувань щодо звільнення міністрів.

Напередодні низка міністрів подали заяви на звільнення. Сьогодні Верховна Рада України звільнила Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Дениса Малюську з Мін’юсту, Ольгу Стефанішину з посади віцепрем’єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Однак не було підтримано відставку Ірини Верещук з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Віталія Коваля з Фонду держмайна.


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