Зеленський відвідав українських воїнів у госпіталі у Брюсселі 

17 жовтня Президент України Володимир Зеленський відвідав українських воїнів у військовому госпіталі в Брюсселі та вручив їм державні нагороди.

Про це він повідомив у telegram.

Президент розповів, що українські захисники отримали поранення під час бойових дій в Донецькій області.

“Брюссель. Відвідав українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів. Вони отримали поранення, захищаючи Україну на Донеччині. Поспілкувався з хлопцями та відзначив державними нагородами. Дякую за захист України! Пишаємося нашими героями”, – написав Зеленський.

В Офісі президента додали, що військовим надають допомогу в опіковому центрі Брюсселя з початку вересня: захисники зазнали мінно-вибухових травм та опіків ІІ–ІІІ ступенів. Наразі стан військових задовільний і вони щодня проходять курс інтенсивної терапії.