Росіяни тероризують дронами Херсонщину: є жертви

Населені пункти правобережної частини Херсонщини, а особливо ті, що розташовані уздовж Дніпра, протягом доби потерпали від інтенсивних атак росіян. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонщини.

Від ворожих атак потерпали Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Молодіжне, Білозерка, Шляхове Берислав. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків і автомобіль.

У Бериславі внаслідок удару російського дрона загинув 55-річний місцевий житель, який під час атаки перебував на вулиці.

Наслідки обстрілів Херсонської області / Фото: Поліція Херсонщини

У Антонівці окупанти скинули з БпЛА вибухівку: 59-річного чоловіка доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Росіяни обстрілювали населений пункт і з артилерії, снарядами пошкоджено чотири приватні будинки.

У Кізомисі на вулиці під удар ворожого дрона потрапив 65-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього вибухову травму, уламкові поранення спини й ноги.

“З самого ранку противник гатив з артилерії по Білозерці. Там пошкоджено два приватні будинки й автомобіль. Пошкоджено приватний будинок і в Микільському”, – розповіли в поліції.

Також реактивних систем залпового вогню армія рф била по Широкій Балці – там пошкоджено чотири житлові будинки.

Під артилерійським вогнем ворога перебували мікрорайон “Шуменський” і прибережна частина Корабельного району Херсона. Дані про постраждалих не надходили.