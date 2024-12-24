Суспільство

Студенти КНУ оголосили бойкот через висловлювання одіозного професора Василенка
24 Грудня 2024 11:02
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освіта
Микита Василенко на ютуб-каналі колишнього ведучого каналів Медведчука Олександра Шелеста / Скриншот з відео

У відповідь на дії та заяви викладача Микити Василенка, який публічно пропагував проросійські ідеї, допускав сексистські висловлювання та виступав на проросійських платформах, студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив бойкот.

Студенти заявили, що відмовляються співпрацювати з адміністрацією та вимагають негайної реакції на ситуацію. Вони закликали до захисту академічної спільноти від впливу осіб, які дискредитують журналістську професію та національні інтереси України.

“Наголошуємо, що це мінімальні заходи, які ми змушені застосувати. Якщо адміністрація продовжуватиме ігнорувати думку студентів, ми будемо змушені вдатися до посилення наших дій.

Закликаємо керівництво університету не затягувати з вирішенням цього питання та забезпечити дотримання державних цінностей, академічних стандартів і прав студентів”, – заявили у студпарламенті.

Микита Василенко 18 грудня на ютуб-каналі колишнього ведучого каналів Медведчука Олександра Шелеста заявив, що європейські миротворці, якщо такі війська введуть на територію України, “суттєво покращать демографічну ситуацію в Україні” за рахунок “сотень тисяч голодних українок, які не встигли з тих чи інших причин виїхати і чиї чоловіки на війні вже загинули або зазнали каліцтва”.


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