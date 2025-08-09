Зеленський відповів на заяви Трампа про зустріч із Путіним: “Жодних рішень без України і проти України”

Володимир Зеленський вранці у позачерговому відеозверненні прокоментував оголошення президента США Дональда Трампа про заплановану зустріч із Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Президент наголосив, що будь-які домовленості, які стосуються України, не можуть ухвалюватися без участі Києва.

“Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, і яку все одно не закінчити без нас, без України”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українці сильні та захищають своє, а світ за час війни став на бік України.

“Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть”, – заявив президент.

Зеленський нагадав, що відповідь на питання територій уже зафіксована в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде.

Він також застеріг партнерів, що “будь-які рішення, які проти нас і без України, – це мертві рішення, які ніколи не спрацюють”.

Президент підкреслив готовність працювати разом із Трампом та всіма партнерами над реальним і тривалим миром, який не залежатиме від бажань Москви.

Наприкінці звернення Зеленський подякував українцям за єдність і воїнам – за збереження незалежності: