Трамп оголосив про зустріч із Путіним на Алясці після заяв про можливий “обмін територіями”

Президент США Дональд Трамп повідомив, що наступного тижня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска — зустріч запланована на 15 серпня. Про це він написав на своїй платформі Truth Social у п’ятницю, назвавши її “дуже очікуваною”, пише Financial Times.

Анонс саміту прозвучав лише через кілька годин після того, як Трамп заявив, що мирна угода для завершення війни в Україні може передбачати “обмін територіями”.

“Ми говоримо про території, за які тривають бої вже три з половиною роки. Загинуло багато росіян, багато українців. Це дуже складно. Ми щось повернемо, щось поміняємо. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін”, — сказав Трамп у Білому домі.

Радник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив підготовку саміту, назвавши процес “складним”. Він додав, що наступну зустріч лідерів варто провести в Москві.

За даними західних та українських чиновників, ідея територіальних поступок збігається з пропозиціями, які Путін озвучив минулого тижня спеціальному посланцю Трампа Стіву Віткоффу під час трьохгодинної зустрічі в Москві.

За інформацією джерел, Путін пропонує “заморозити” фронт на південному сході України в обмін на передачу Росії всієї Донецької та Луганської областей, включно з частинами, які зараз не контролює Москва. Також обговорюється можливий вихід російських військ із частини Херсонської, Запорізької, Харківської та Сумської областей.

Київ, за словами українських посадовців, відкине угоду, яка легітимізує російську окупацію, хоча може де-факто погодитися на збереження контролю Москви над частиною захоплених територій.

Крім того, Путін вимагає відмови України від вступу до НАТО, але не заперечує проти її членства в ЄС. Українські та європейські офіційні особи вважають, що така умова неприйнятна.

“Це схоже на Мюнхен 1938 року, коли великі держави вирішують долю жертви агресії”, — заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він назвав пропозиції Путіна “надзвичайно тривожними” та попередив, що згода на них може викликати “соціальний вибух” в Україні.

Оголошення Трампа збіглося з підготовкою зустрічі у Великій Британії, де міністр закордонних справ Девід Леммі та віцепрезидент США Джей Ді Ванс планують обговорити ситуацію в Україні.